Играет мышцами: что Трамп пытается сделать с Ираном

США приблизили к Ирану свои стратегические бомбардировщики B-2, способные нести, в частности, и тактическое ядерное вооружение. В то же время Вашингтон пытался наладить диалог с Тегераном при посредничестве Кремля. Дональд Трамп имеет амбициозную цель в отношении Ирана.

Политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире 24 Канала отметил, что Дональд Трамп стремится не просто сузить возможности иранской ядерной программы – его цель, вероятно, значительно шире. В частности, речь идет об ослаблении иранского военно-промышленного комплекса, включая производство баллистических ракет и беспилотников.

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Это вызывает недовольство как в Иране, так и среди его союзников.

Трамп играет мышцами. Вероятным неофициальным посредником в диалоге между Соединенными Штатами и Ираном Трамп считает именно Россию, хотя Москва и сама является потребителем продукции иранского ВПК,

– сказал Игорь Чаленко.

Он добавил, что Дональд Трамп будет пытаться давить риском активной военной кампании против иранских ядерных объектов, объектов ВПК и против иранской добычи нефти. Это сейчас является самой большой угрозой для Тегерана.

Готов ли Иран к диалогу с США

Также Чаленко отметил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан придерживается более умеренных взглядов и, в отличие от многих других, не выступает категорически против диалога с США.

В то же время наблюдается активизация военных действий на территории Ирана. Чаленко предположил, что вряд ли Трамп заинтересован в обострении ситуации, ведь это неизбежно будет способствовать росту мировых цен на нефть – что также не на пользу его политическим и экономическим планам.