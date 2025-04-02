Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о жалобе Ирана на США

Трамп в воскресенье, 30 марта, пригрозил Ирану бомбардировками и вторичными тарифами, если руководство страны не заключит соглашение с США по своей ядерной программе.

В свою очередь Иран заявил, что это "грубое нарушение международного права" и основополагающего Устава ООН.

Тегеран решительно предостерегает от любого военного авантюризма и будет быстро и решительно реагировать на любой акт агрессии или нападение Соединенных Штатов или их марионетки, израильского режима, против его суверенитета, территориальной целостности или национальных интересов,

– отметил в жалобе в Совбез ООН посол Ирана в Организации Амир Саид Иравани.

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что Иран привел в боевую готовность свои ракеты, чтобы ответить США в случае атаки. Большинство этих ракет хранится в подземных укрытиях по всей стране, которые спроектированы так, чтобы выдержать авиаудары.