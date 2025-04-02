Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про скаргу Ірану на США

Трамп у неділю, 30 березня, пригрозив Ірану бомбардуваннями та вторинними тарифами, якщо керівництво країни не укладе угоду зі США щодо своєї ядерної програми.

Своєю чергою Іран заявив, що це "грубе порушення міжнародного права" і основоположного Статуту ООН.

Тегеран рішуче застерігає від будь-якого військового авантюризму і буде швидко і рішуче реагувати на будь-який акт агресії або напад Сполучених Штатів або їхньої маріонетки, ізраїльського режиму, проти його суверенітету, територіальної цілісності або національних інтересів,

– наголосив у скарзі до Радбезу ООН посол Ірану в Організації Амір Саїд Іравані.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, що Іран привів у бойову готовність свої ракети, аби відповісти США в разі атаки. Більшість цих ракет зберігається в підземних укриттях по всій країні, які спроєктовані так, щоб витримати авіаудари.