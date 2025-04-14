Політолог і керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу зазначив, що Дональд Трамп прагне не просто звузити можливості іранської ядерної програми – його мета, ймовірно, значно ширша. Зокрема, йдеться про послаблення іранського військово-промислового комплексу, включно з виробництвом балістичних ракет і безпілотників.

Дивіться також США та Іран закінчили переговори щодо ядерної програми Тегерану

Це викликає невдоволення як в Ірані, так і серед його союзників.

Трамп грає м'язами. Ймовірним неофіційним посередником у діалозі між Сполученими Штатами та Іраном Трамп вважає саме Росію, хоча Москва і сама є споживачем продукції іранського ВПК,

– сказав Ігор Чаленко.

Він додав, що Дональд Трамп буде намагатися тиснути ризиком активної військової кампанії проти іранських ядерних об'єктів, об'єктів ВПК і проти іранського видобутку нафти. Це нині є найбільшою загрозою для Тегерана.

Чи готовий Іран до діалогу із США

Також Чаленко зазначив, що президент Ірану Масуд Пезешкіан дотримується більш поміркованих поглядів і, на відміну від багатьох інших, не виступає категорично проти діалогу зі США.

Водночас спостерігається активізація військових дій на території Ірану. Чаленко припустив, що навряд чи Трамп зацікавлений у загостренні ситуації, адже це неминуче сприятиме зростанню світових цін на нафту – що також не на користь його політичним і економічним планам.