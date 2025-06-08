Маск опубликовал загадочное сообщение: на что намекает миллиардер

Миллиардер Илон Маск опубликовал загадочное сообщение у себя на странице в соцсети Х. Вероятно, пост касается их отношений с лидером США Трампом.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на публикацию американского бизнесмена.

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Загадочная публикация Маска

В субботу, 7 июня, Маск опубликовал загадочный пост.

Наиболее вероятна самая забавная развязка,

– говорится в его заметке.

Что именно имел в виду американский миллиардер, он не объяснил. Однако, вероятно, это касается их отношений с Трампом, которые в последнее время трудно назвать теплыми и дружескими.

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Напомним, на днях разгорелся конфликт между Маском и Трампом. Бывшие соратники устроили публичную словесную перепалку в соцсетях, которая завершилась взаимными обвинениями и даже намеками на секс-скандал.

Сам конфликт между президентом США и миллиардером Маском разгорелся в четверг, 5 июня.