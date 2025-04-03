Вэнс ответил, останется ли Маск советником Трампа после завершения работы в DOGE

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Илон Маск может уйти с должности руководителя DOGE. Однако вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что миллиардер продолжит выполнять роль советника президента Дональда Трампа.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Останется ли Маск советником Трампа после увольнения из DOGE

По словам Вэнса, даже после того, как Маск завершит свою работу в Департаменте эффективности правительства (DOGE), он продолжит быть советником президента США Дональда Трампа.

У DOGE есть много работы, и так, эта работа будет продолжаться после ухода Илона. Но, по сути, Илон останется другом и советником как для меня, так и для президента,

– сказал он.

Напомним, что вчера, 2 апреля, Politico написали, что Трамп сообщил своим помощникам и министрам об отставке Маска, которая должна состояться в ближайшее время. По информации издания, президент США в целом доволен работой миллиардера и его инициативой по созданию Департамента эффективности правительства, однако они решили, что Маску пора вернуться к бизнесу.