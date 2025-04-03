Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Чи залишиться Маск радником Трампа після звільнення з DOGE

За словами Венса, навіть після того, як Маск завершить свою роботу в Департаменті ефективності уряду (DOGE), він продовжить бути радником президента США Дональда Трампа.

У DOGE є багато роботи, і так, ця робота продовжуватиметься після відходу Ілона. Але, по суті, Ілон залишиться другом і радником як для мене, так і для президента,

– сказав він.

Нагадаємо, що вчора, 2 квітня, Politico написали, що Трамп повідомив своїм помічникам і міністрам про відставку Маска, яка має відбутися найближчим часом. За інформацією видання, президент США загалом задоволений роботою мільярдера та його ініціативою щодо створення Департаменту ефективності уряду, проте вони вирішили, що Маску настав час повернутися до бізнесу.