Президенту Южной Кореи объявили импичмент: как смена власти повлияет на отношения с Украиной

Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента Юн Сок Йоля 4 апреля и назначил новые выборы. Это может иметь негативные последствия для США, Европы и Украины.

Такое мнение 24 Каналу озвучил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов. Дело в том, что Южная Корея является ключевым стратегическим поставщиком оружия для стран Евросоюза.

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"Когда Южная Корея условно делает это оружие для наших ближайших соседей, Румынии, Польши, Чехии, то оружие передавалось Украине. Если этого не будет, то это последствия для Украины", – объяснил он.

Так же для США, которые хотят модернизировать свой флот. Им необходима поддержка южнокорейских портов. Если этого не будет, то могут быть плохие последствия для обороноспособности Штатов, готовности вести оборонительную войну против КНР, России и КНДР.

Кто может стать новым президентом

Артур Харитонов отметил, что президент Юн Сок Йоль был блестящим президентом для глобальной демократии, Украины, Евросоюза, США. Но у него не получилось с внутренней политикой. Он допустил ошибку с объявлением военного положения.

В течение 60 дней должны состояться президентские выборы. Сейчас главным претендентом является Ли Дже Мэн – лидер левой, пророссийской, прокитайской, просеверокорейской, антиамериканской партии. Он считает, что главный враг Южной Кореи – это Япония. Политик очень хочет примирения с КНДР, Россией, КНР.

Это сильно пошатнет позиции Южной Кореи, которые были достигнуты благодаря Юн Сок Йолю. Если он победит на президентских выборах, то это очень плохо,

– сказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины".

Одно из уголовных дел относительно Ли Дже Мэна находится в суде. Дел есть несколько. Были решения, которые его оправдывали. Могут быть решения, которые не оправдают. Если это произойдет до президентских выборов, то он не сможет баллотироваться.

"Это будет большой подарок для демократического мира. Если его всюду оправдают, то это будет большая проблема. К сожалению, его рейтинги растут. Возможно, это изменится. Потому что сейчас правые силы сосредоточат все свои ресурсы для того, чтобы сбить его президентскую кампанию. Вопрос, как партия Юн Сок Йоля сможет объединиться вокруг единого кандидата. Потому что их партия сейчас разделена между несколькими кандидатами", – подчеркнул Харитонов.

По его словам, будет большая турбулентность еще в течение как минимум двух месяцев. Для нас это означает, что никаких решений в поддержку Украины сейчас не будет. Хотя временное правительство, которое есть в Южной Корее, будет пытаться поддерживать наше государство. В частности, оказывать помощь в сфере противодействия КНДР.