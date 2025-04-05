Таку думку 24 Каналу озвучив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов. Річ у тім, що Південна Корея є ключовим стратегічним постачальником зброї для країн Євросоюзу.

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"Коли Південна Корея умовно робить цю зброю для наших найближчих сусідів, Румунії, Польщі, Чехії, то зброя передавалася Україні. Якщо цього не буде, то це наслідки для України", – пояснив він.

Так само для США, які хочуть модернізувати свій флот. Їм необхідна підтримка південнокорейських портів. Якщо цього не буде, то можуть бути погані наслідки для обороноздатності Штатів, готовності вести оборонну війну проти КНР, Росії та КНДР.

Хто може стати новим президентом

Артур Харитонов зазначив, що президент Юн Сок Йоль був блискучим президентом для глобальної демократії, України, Євросоюзу, США. Але у нього не вийшло із внутрішньою політикою. Він припустився помилки з оголошенням воєнного стану.

Впродовж 60 днів мають відбутися президентські вибори. Наразі головним претендентом є Лі Дже Мен – лідер лівої, проросійської, прокитайської, пропівнічнокорейської, антиамериканської партії. Він вважає, що головний ворог Південної Кореї – це Японія. Політик дуже хоче примирення з КНДР, Росією, КНР.

Це сильно похитне позиції Південної Кореї, які були досягнуті завдяки Юн Сок Йолю. Якщо він переможе на президентських виборах, то це дуже погано,

– сказав президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України".

Одна з кримінальних справ щодо Лі Дже Мена перебуває у суді. Справ є декілька. Були рішення, які його виправдовували. Можуть бути рішення, які не виправдають. Якщо це станеться до президентських виборів, то він не зможе балотуватися.

"Це буде великий подарунок для демократичного світу. Якщо його усюди виправдають, то це буде велика проблема. На жаль, його рейтинги ростуть. Можливо, це зміниться. Тому що зараз праві сили зосередять всі свої ресурси для того, щоб збити його президентську кампанію. Питання, як партія Юн Сок Йоля зможе об'єднатися довкола єдиного кандидата. Бо їхня партія зараз розділена між кількома кандидатами", – підкреслив Харитонов.

За його словами, буде велика турбулентність ще впродовж щонайменше двох місяців. Для нас це означає, що жодних рішень на підтримку України зараз не буде. Хоча тимчасовий уряд, який є у Південній Кореї, намагатиметься підтримувати нашу державу. Зокрема, надавати допомогу у сфері протидії КНДР.