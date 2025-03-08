Про це пише Yonhap News, передає 24 Канал.

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Президента Південної Кореї звільнили з-під варти

Йоль з 15 січня перебував в центрі ув’язнення в Уйвані, що на південь від Сеула, після висунення обвинувачення в підбурюванні до повстання.

Однак у суді виявилося, що обвинувальний акт щодо Юна від 26 січня, який дозволив продовжити його затримання, надійшов через кілька годин після того, як закінчився термін першочергового ордера на арешт.

Прокуратура наполягала, що термін має рахуватися днями, а не хвилинами та годинами, як стверджує команда юристів президента.

Також суд став на бік Юна, поставивши під сумнів законність розслідування щодо президента з боку Управління з розслідування корупції для високопосадовців – як зазначається, це виходить за межі їхніх повноважень.

В адміністрації президента привітали рішення суду. Проте, як пише південнокорейське агентство Yonhap, найбільша опозиційна "Демократична партія" висловила обурення через "звільнення ватажка повстання" та закликала прокуратуру негайно подати апеляцію.

Нагадаємо, що президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю висунули звинувачення в державній зраді, що стало причиною ініціювання процесу імпічменту. Конфлікт виник після того, як 3 грудня 2024 року президент несподівано оголосив воєнний стан.