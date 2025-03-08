Об этом пишет Yonhap News, передает 24 Канал.

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Президента Южной Кореи освободили из-под стражи

Йоль с 15 января находился в центре заключения в Уйване, что к югу от Сеула, после выдвижения обвинения в подстрекательстве к восстанию.

Однако в суде оказалось, что обвинительный акт в отношении Юна от 26 января, который позволил продлить его задержание, поступил через несколько часов после того, как истек срок первоочередного ордера на арест.

Прокуратура настаивала, что срок должен считаться днями, а не минутами и часами, как утверждает команда юристов президента.

Также суд встал на сторону Юна, поставив под сомнение законность расследования в отношении президента со стороны Управления по расследованию коррупции для чиновников – как отмечается, это выходит за пределы их полномочий.

В администрации президента приветствовали решение суда. Однако, как пишет южнокорейское агентство Yonhap, крупнейшая оппозиционная "Демократическая партия" выразила возмущение из-за "освобождения главаря восстания" и призвала прокуратуру немедленно подать апелляцию.

Напомним, что президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю выдвинули обвинения в государственной измене, что стало причиной инициирования процесса импичмента. Конфликт возник после того, как 3 декабря 2024 года президент неожиданно объявил военное положение.