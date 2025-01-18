Президента Юн Сук Йоля доставили до Сеульського центру ув’язнення після того, як його допитали щодо короткочасного введення воєнного стану в Управлінні розслідування корупції для високопосадовців у Гвачхоні, провінція Кьонгі, у середу. Його офіційно заарештували в неділю після того, як суд Сеула видав на нього ордер.