Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Yonhap. Його звинувачують у зловживанні владою після оголошення воєнного стану.

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Юн Сок Йоля арештовано

3 грудня Юн Сок Йоль оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, заявивши, що це необхідно для захисту країни від "комуністичних сил".

Проте вже наступного дня Національна асамблея Південної Кореї проголосувала за вимогу до президента скасувати цей указ. Юн погодився та 7 грудня у зверненні до нації "щиро шкодував", що викликав занепокоєння громадськості. Він пообіцяв більше не повторювати подібного.

14 грудня Юна Сок Йоля усунули від виконання президентських обов'язків. Водночас він залишається офіційним президентом, доки Конституційний суд не ухвалить остаточного рішення щодо імпічменту.

Юн покинув свою резиденцію під охороною конвою та прибув до офісу Управління з розслідування корупції серед високопосадовців. Слідчі органи мають 48 годин на його допит, після чого повинні або отримати ордер на затримання президента строком до 20 днів, або ж звільнити його.

Адвокати президента назвали ордер на арешт незаконним.

Сотні тисяч жителів Південної Кореї спостерігали за прямими трансляціями чергової спроби арешту Юна. На відео видно, як автобуси з поліцейськими прибувають до резиденції. Після повідомлення місцевих телеканалів про затримання між прихильниками президента та поліцією біля резиденції сталися невеликі сутички.

Попри те, що більшість громадян країни не схвалюють оголошення воєнного стану та підтримують імпічмент Юна, політичне протистояння мотивує його прихильників. Партія президента “Сила народу” покращує свої позиції.

За результатами опитування Realmeter, оприлюдненими 13 січня, підтримка партії “Сила народу” склала 40,8%, тоді як головна опозиційна Демократична партія отримала 42,2%. Розрив між партіями скоротився порівняно з минулим тижнем, коли він становив 10,8%.