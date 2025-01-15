Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Yonhap. Его обвиняют в злоупотреблении властью после объявления военного положения.

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Арестован Юн Сок Ель

3 декабря Юн Сок Ель объявил в стране чрезвычайное военное положение, заявив, что это необходимо для защиты страны от "коммунистических сил".

Однако уже на следующий день Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала за требование к президенту отменить этот указ. Юн согласился и 7 декабря в обращении к нации "искренне сожалел", что вызвал беспокойство общественности. Он пообещал больше не повторять подобного.

14 декабря Юна Сок Еля отстранили от исполнения президентских обязанностей. В то же время он остается официальным президентом, пока Конституционный суд не примет окончательное решение об импичменте.

Юн покинул свою резиденцию под охраной конвоя и прибыл в офис Управления по расследованию коррупции среди чиновников. Следственные органы имеют 48 часов на его допрос, после чего должны или получить ордер на задержание президента сроком до 20 дней, или освободить его.

Адвокаты президента назвали ордер на арест незаконным.

Сотни тысяч жителей Южной Кореи наблюдали за прямыми трансляциями очередной попытки ареста Юна. На видео видно, как автобусы с полицейскими прибывают к резиденции. После сообщения местных телеканалов о задержании между сторонниками президента и полицией возле резиденции произошли небольшие столкновения.

Несмотря на то, что большинство граждан страны не одобряют объявление военного положения и поддерживают импичмент Юна, политическое противостояние мотивирует его сторонников. Партия президента “Сила народа” улучшает свои позиции.

По результатам опроса Realmeter, обнародованным 13 января, поддержка партии “Сила народа” составила 40,8%, тогда как главная оппозиционная Демократическая партия получила 42,2%. Разрыв между партиями сократился по сравнению с прошлой неделей, когда он составлял 10,8%.