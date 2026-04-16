Трампу могут объявить импичмент: в Конгрессе США выдвинули президенту 13 обвинений

Демократы в Палате представителей США инициировали новую попытку импичмента Дональду Трампу, обвинив его в 13 серьезных нарушениях. Документ уже рассматривает Комитет по вопросам юстиции Палаты представителей США, что может запустить политическую дискуссию на самом высоком уровне.

Американские законодатели-демократы официально внесли в Палату представителей США резолюцию об инициировании процедуры импичмента президента Дональду Трампу. Об этом говорится на официальном сайте Конгресса.

Что известно о возможном импичменте Трампу?

Документ H.RES.1155 предусматривает 13 пунктов обвинения, которые, по словам авторов, свидетельствуют о "тяжких преступлениях и проступках" и нарушении президентской присяги.

Инициатором выступил Джон Ларсон, к которому присоединились демократы Стив Коэн и Бонни Уотсон Коулман. К подготовке юридической части также присоединились правозащитник Ральф Нейдер и юрист Брюс Фейн.

Обратите внимание! В истории США Палата представителей США уже неоднократно объявляла импичмент президентам, в частности Эндрю Джонсонону, Биллу Клинтону и дважды – Дональду Трампу. В то же время ни разу Сенат США не набрал необходимых двух третей голосов для отстранения президента с должности.

По состоянию на 15 апреля резолюцию рассматривает Комитет по вопросам юстиции Палаты представителей США, куда ее передали 6 апреля. В документе говорится о возможных нарушениях, среди которых – злоупотребление властью, препятствование работе Конгресса, политически мотивированное использование правоохранительной системы, а также вмешательство в бюджетные полномочия законодательного органа.

Отдельные пункты касаются внешней политики и силовых действий, в частности обвинений в незаконном применении силы, военных преступлениях и блокаде Венесуэлы. Также законодатели обращают внимание на возможный конфликт интересов из-за сохранения бизнес-активов во время пребывания в должности.

В тексте резолюции отмечается, что она должна стать основанием для широкой дискуссии о состоянии демократии и соблюдения Конституции США.

Важно! Американский политик, общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус рассказал 24 Каналу, что импичмент Дональда Трампа возможен, если демократы получат большинство в Палате представителей до 3 ноября 2026 года. Для успешного импичмента необходимо, чтобы 2/3 Сената, то есть 67 сенаторов, проголосовали за него, чего пока нет.

