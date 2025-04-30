Движется к тирании: имеют ли шансы демократы реализовать импичмент Трампу

Противоречивые шаги и скандальные заявления в первые 100 дней президентства Дональда Трампа могут приблизить его к импичменту. По крайней мере команда действующего президента США готовится к такому развитию событий.

С каждым днем все сильнее давление на Белый дом со стороны демократов. В частности конгрессмен Шри Танедар подал в Палату представителей семь статей об импичменте Трампа. Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, насколько на сегодня является вероятным сценарий устранения президента США с должности.

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Вступает в непрямой конфликт с Конгрессом

Фесенко отметил, что акция Танедара по импичменту Трампа является чисто символической. Это определенный "укол" со стороны демократов в адрес президента.

Демократы, считает он, начали понемногу приходить в себя. Также Джозеф Байден выступил с критической речью о 100 днях Трампа на президентском посту, назвав их наиболее разрушительными в истории США.

Однако никакой перспективы у инициативы по импичменту Трампа не будет, потому что у демократов нет большинства ни в Палате представителей, ни в Сенате,

– пояснил политолог.

В то же время последние события в Соединенных Штатах являются проявлением внутриполитической борьбы. В этом смысле, по словам Фесенко, появилось красноречивое интервью Дональда Трампа, в котором он раскрывается не только как нарцисс. Он также проявляет свои авторитарные намерения, что является вызовом для политической системы США.

Трамп сейчас вступает в непрямой конфликт с Конгрессом, злоупотребляя своими полномочиями. Он демонстрирует, что является абсолютной властью в США и все должны выполнять его распоряжения,

– подчеркнул он.

Однако команде Трампа не стоит игнорировать инициативу по импичменту, потому что среди обвинений демократов в адрес Белого дома, в том числе, в постепенном движении трамповской администрации к тирании.

Поэтому если эти процессы продолжатся, а Трамп будет игнорировать постановления различных судебных инстанций США и будет расширять свои полномочия искусственным образом, возникнет риск разрушения демократической системы в Соединенных Штатах Америки,

– отметил Владимир Фесенко.

Критическими станут выборы в Конгресс в 2026 году. Если по их результатам Трамп потеряет контроль хотя бы над одной палатой Конгресса, а возможно и над обеими, тогда, по словам политолога, ситуация может значительно обостриться и возникнут риски импичмента.

Напомним, что конгрессмен-демократ от штата Мичиган Шри Танедар 28 апреля заявил, что подал в Палату представителей США семь статей об импичменте Дональда Трампа. Танедар обвиняет президента США в том, что он "игнорирует Конституцию, Конгресс и суды", а также "не борется за Америку" и "ставит под угрозу" демократию в стране.

Демократ уверен, что Трамп "неспособен выполнять обязанности президента и представляет прямую и очевидную угрозу для конституции нашей страны и нашей демократии".

Также первый сенатор от одного из "шатких" штатов – Джорджии – Джон Оссофф поддержал идею импичмента Трампа.