Трампу могут объявить импичмент: спикер Джонсон рассказал, какой план готовят демократы
- Демократы планируют инициировать импичмент Дональда Трампа, если республиканцы потеряют большинство в Конгрессе после выборов 2026 года.
- Спикер Майк Джонсон предупредил, что такой сценарий может вызвать "абсолютный хаос" и призвал республиканцев сохранить контроль.
Демократическая партия США инициирует импичмент действующего президента Дональда Трампа, если республиканцы потеряют контроль над Конгрессом после промежуточных выборов 2026 года.
Соответствующую информацию сообщил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон во время выступления на консервативном саммите AmericaFest. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Washington Examiner.
Как Трампу грозит импичмент?
Спикер сообщил, что результаты выборов 2026 года определят дальнейшую судьбу администрации Дональда Трампа. По его словам, демократы уже даже имеют готовый план устранения действующего президента с его должности.
На промежуточных выборах в 2026 году все будет поставлено на карту. Если мы потеряем большинство в Палате представителей, радикальные левые объявят импичмент президенту Трампу,
– предупредил он.
В то же время Майк Джонсон отметил, что подобный сценарий повлечет "абсолютный хаос". В связи с этим он настоятельно призвал сторонников Республиканской партии не допустить потери большинства в Конгрессе США.
По его мнению, демократы, мол, стремятся "демонтировать" ключевые ценности республиканцев, и подчеркнул необходимость обеспечить Трампу полный четырехлетний президентский срок путем победы на выборах.
Что за промежуточные выборы?
В 2026 году в США пройдут общенациональные выборы, которые происходят посреди президентского срока, и станут настоящим испытанием для администрации Дональда Трампа, которого избрали в 2024 году.
В рамках подобных выборов выбирают весь состав Палаты представителей, переизбирают треть Сената. Также в рамках этого во многих штатах выбирают губернаторов. местную власть, а также судей.
К слову, как раз сейчас Дональд Трамп оказался в эпицентре громкого скандала вокруг обнародования файлов Джеффри Эпштейна, в результате чего президент и его команда, как известно, оказались в двусмысленной ситуации.