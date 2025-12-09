Укр Рус
9 декабря, 22:42
3

Большая проблема для России, – премьер Ирландии предположил причину инцидента с самолетом Зеленского

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Премьер Ирландии предположил, что инцидент с дронами вокруг самолета Зеленского может быть связан с обсуждениями в ЕС относительно замороженных российских активов.
  • По его мнению, этот инцидент также является частью общей тенденции дестабилизации в Европе, где подобные провокации с беспилотниками становятся регулярными.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил Дублин, по маршруту полета его самолета следовали неизвестные дроны. Этот инцидент может быть связан с последними обсуждениями в ЕС.

Речь идет о разговорах о дальнейших шагах в отношении замороженных российских активов. Такое мнение высказал премьер-министр Ирландии Михол Мартин. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Как к инциденту может быть причастна Россия?

По мнению ирландского премьера, возможное преследование самолета украинского президента "вписывается в установленный шаблон подобных инцидентов с дестабилизацией, которые происходили в других странах Европы".

Михол Мартин рассказал, что недавно один из его коллег предположил, что подобные несчастные случаи происходят хоть и на индивидуальной основе, однако за отдельный период времени можно выявить некоторые закономерности.

По его словам, именно это наблюдается в европейских странах, где в последнее время провокации с участием неизвестных беспилотников стали регулярными. И сейчас в ЕС на повестке дня рассматривают важные темы.

Как сказал Антониу, все вопросы будущего финансирования Украины, использование замороженных активов, что является очень большой проблемой для России. И я не считаю, что то, что происходит – это просто совпадение, скажем так, 
– сказал он.

Что этому предшествовало?

  • Напомним, 1 декабря, на маршруте самолета президента Владимира Зеленского в Ирландию зафиксировали четыре неизвестных дрона. К тому же они нарушили запрет на полеты в воздушном пространстве страны.

  • Впоследствии Михол Мартин заверил, что операция по безопасности на время пребывания президента Украины прошла успешно, несмотря на инцидент. Эту ситуацию рассмотрят на заседании Совета национальной безопасности.

  • Комментируя эту ситуацию, Владимир Зеленский отметил, что он придерживается максимально возможной безопасности. Президент Украины подчеркнул, что этими вопросами занимаются соответствующие службы.