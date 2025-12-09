Большая проблема для России, – премьер Ирландии предположил причину инцидента с самолетом Зеленского
- Премьер Ирландии предположил, что инцидент с дронами вокруг самолета Зеленского может быть связан с обсуждениями в ЕС относительно замороженных российских активов.
- По его мнению, этот инцидент также является частью общей тенденции дестабилизации в Европе, где подобные провокации с беспилотниками становятся регулярными.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил Дублин, по маршруту полета его самолета следовали неизвестные дроны. Этот инцидент может быть связан с последними обсуждениями в ЕС.
Речь идет о разговорах о дальнейших шагах в отношении замороженных российских активов. Такое мнение высказал премьер-министр Ирландии Михол Мартин. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Смотрите также Провокация против самолета с Зеленским: летчик сказал, в чем была наибольшая опасность
Как к инциденту может быть причастна Россия?
По мнению ирландского премьера, возможное преследование самолета украинского президента "вписывается в установленный шаблон подобных инцидентов с дестабилизацией, которые происходили в других странах Европы".
Михол Мартин рассказал, что недавно один из его коллег предположил, что подобные несчастные случаи происходят хоть и на индивидуальной основе, однако за отдельный период времени можно выявить некоторые закономерности.
По его словам, именно это наблюдается в европейских странах, где в последнее время провокации с участием неизвестных беспилотников стали регулярными. И сейчас в ЕС на повестке дня рассматривают важные темы.
Как сказал Антониу, все вопросы будущего финансирования Украины, использование замороженных активов, что является очень большой проблемой для России. И я не считаю, что то, что происходит – это просто совпадение, скажем так,
– сказал он.
Что этому предшествовало?
Напомним, 1 декабря, на маршруте самолета президента Владимира Зеленского в Ирландию зафиксировали четыре неизвестных дрона. К тому же они нарушили запрет на полеты в воздушном пространстве страны.
Впоследствии Михол Мартин заверил, что операция по безопасности на время пребывания президента Украины прошла успешно, несмотря на инцидент. Эту ситуацию рассмотрят на заседании Совета национальной безопасности.
Комментируя эту ситуацию, Владимир Зеленский отметил, что он придерживается максимально возможной безопасности. Президент Украины подчеркнул, что этими вопросами занимаются соответствующие службы.