Велика проблема для Росії, – прем'єр Ірландії припустив причину інциденту з літаком Зеленського
- Прем'єр Ірландії припустив, що інцидент з дронами навколо літака Зеленського може бути пов'язаний з обговореннями у ЄС щодо заморожених російських активів.
- На його думку, цей інцидент також є частиною загальної тенденції дестабілізації в Європі, де подібні провокації з безпілотниками стають регулярними.
Минулого тижня президент України Володимир Зеленський відвідав Дублін, за маршрутом польоту його літака слідували невідомі дрони. Цей інцидент може бути пов'язаний з останніми обговореннями у ЄС.
Ідеться про розмови щодо подальших кроків стосовно заморожених російських активів. Таку думку висловив прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.
Як до інциденту може бути причетна Росія?
На думку ірландського прем'єра, можливе переслідування літака українського президента "вписується у встановлений шаблон подібних інцидентів із дестабілізацією, які відбувалися в інших країнах Європи".
Міхол Мартін розповів, що нещодавно один із його колег припустив, що подібні нещасні випадки відбуваються хоч і на індивідуальній основі, проте за окремий період часу можна виявити деякі закономірності.
За його словами, саме це спостерігається у європейських країнах, де останнім часом провокації за участю невідомих безпілотників стали регулярними. І наразі в ЄС на порядку денному розглядають важливі теми.
Як сказав Антоніу, все питання майбутнього фінансування України, використання заморожених активів, що є дуже великою проблемою для Росії. І я не вважаю, що те, що відбувається – це просто збіг, скажімо так,
– сказав він.
Що цьому передувало?
Нагадаємо, 1 грудня, на маршруті літака президента Володимира Зеленського в Ірландію зафіксували чотири невідомі дрони. До того ж вони порушили заборону на польоти в повітряному просторі країни.
Згодом Міхол Мартін запевнив, що операція з безпеки на час перебування президента України пройшла успішно, попри інцидент. Цю ситуацію розглянуть на засіданні Ради національної безпеки.
Коментуючи цю ситуацію, Володимир Зеленський зазначив, що він дотримується максимально можливої безпеки. Президент України підкреслив, що цими питаннями займаються відповідні служби.