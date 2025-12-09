Укр Рус
Геополітика Європа Велика проблема для Росії, – прем'єр Ірландії припустив причину інциденту з літаком Зеленського
9 грудня, 22:42
3

Велика проблема для Росії, – прем'єр Ірландії припустив причину інциденту з літаком Зеленського

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Прем'єр Ірландії припустив, що інцидент з дронами навколо літака Зеленського може бути пов'язаний з обговореннями у ЄС щодо заморожених російських активів.
  • На його думку, цей інцидент також є частиною загальної тенденції дестабілізації в Європі, де подібні провокації з безпілотниками стають регулярними.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський відвідав Дублін, за маршрутом польоту його літака слідували невідомі дрони. Цей інцидент може бути пов'язаний з останніми обговореннями у ЄС.

Ідеться про розмови щодо подальших кроків стосовно заморожених російських активів. Таку думку висловив прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Дивіться також Провокація проти літака із Зеленським: льотчик сказав, в чому була найбільша небезпека 

Як до інциденту може бути причетна Росія?

На думку ірландського прем'єра, можливе переслідування літака українського президента "вписується у встановлений шаблон подібних інцидентів із дестабілізацією, які відбувалися в інших країнах Європи".

Міхол Мартін розповів, що нещодавно один із його колег припустив, що подібні нещасні випадки відбуваються хоч і на індивідуальній основі, проте за окремий період часу можна виявити деякі закономірності. 

За його словами, саме це спостерігається у європейських країнах, де останнім часом провокації за участю невідомих безпілотників стали регулярними. І наразі в ЄС на порядку денному розглядають важливі теми.

Як сказав Антоніу, все питання майбутнього фінансування України, використання заморожених активів, що є дуже великою проблемою для Росії. І я не вважаю, що те, що відбувається – це просто збіг, скажімо так, 
– сказав він.

Що цьому передувало?

  • Нагадаємо, 1 грудня, на маршруті літака президента Володимира Зеленського в Ірландію зафіксували чотири невідомі дрони. До того ж вони порушили заборону на польоти в повітряному просторі країни.

  • Згодом Міхол Мартін запевнив, що операція з безпеки на час перебування президента України пройшла успішно, попри інцидент. Цю ситуацію розглянуть на засіданні Ради національної безпеки.

  • Коментуючи цю ситуацію, Володимир Зеленський зазначив, що він дотримується максимально можливої безпеки. Президент України підкреслив, що цими питаннями займаються відповідні служби.