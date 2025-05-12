"Никаких обстрелов": Индия и Пакистан провели переговоры

Между Индией и Пакистаном продолжается конфликт. Но сейчас выглядит так, что ситуация нормализуется.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NDTV.

Смотрите также "Воздушный дворец" в небе: что за самолет Катар хочет подарить Трампу

О чем договорились Индия и Пакистан

Первые переговоры после прекращения огня состоялись вечером 12 мая. Их провели руководители военных операций Пакистана и Индии.

Были обсуждены вопросы, связанные с продолжением обязательства, что обе стороны не должны делать ни одного выстрела или инициировать любые агрессивные и враждебные действия друг против друга. Также было договорено, что обе стороны рассмотрят немедленные меры для обеспечения отвода войск от границ и передовых районов,

– сообщила индийская армия.

Интересно, что в этот день к гражданам Индии обратился Нарендра Моди. Премьер сказал, что отправится в Пакистан. Но он убежден: правительство соседней страны поддерживает террористов. Сейчас военная операция Индии на паузе. Но она возобновится, если Пакистан нападет.

Напомним, обе страны уже заключали перемирие, которому способствовали США. Но после договоренностей о прекращении огня в регионе снова раздавались взрывы.