Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Трамп угрожал Индии и Пакистану

Президент США заявил, что угрожал Индии и Пакистану остановкой торговли, чтобы заставить стороны прекратить огонь.

Я сказал: "Мы собираемся много торговать с вами, ребята. Остановим это... Если вы прекратите (огонь – 24 Канал), мы будем вести торговлю. Если вы не прекратите, мы не будем торговать",

– заявил Трамп в Белом доме в понедельник.

По словам Трампа, страны приняли решение прекратить огонь "по многим другим причинам, но торговля является одной из них".

Трамп добавил, что США "будут иметь большой объем торговли" с обеими странами. Сейчас продолжаются переговоры с Индией, а с Пакистаном переговоры начнутся в ближайшее время.