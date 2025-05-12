Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Трамп погрожував Індії і Пакистану

Президент США заявив, що погрожував Індії та Пакистану зупинкою торгівлі, щоб змусити сторони припинити вогонь.

Я сказав: "Ми збираємося багато торгувати з вами, хлопці. Зупинімо це… Якщо ви припините (вогонь – 24 Канал), ми вестимемо торгівлю. Якщо ви не припините, ми не будемо торгувати",

– заявив Трамп у Білому домі в понеділок.

За словами Трампа, країни ухвалили рішення припинити вогонь "з багатьох інших причин, але торгівля є однією з них".

Трамп додав, що США "будуть мати великий обсяг торгівлі" з обома країнами. Наразі тривають переговори з Індією, а з Пакистаном переговори розпочнуться найближчим часом.