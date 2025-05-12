Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NDTV.

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Що сказав Моді про конфлікт із Пакистаном

За його словами, військова операція зараз на паузі. А ядерний шантаж Пакистану не спрацює.

Операція "Сіндур" є свідченням політичних дій Індії щодо боротьби з тероризмом. Ця операція встановила нову норму проти тероризму. Якщо на Індію відбудеться будь-який напад, ми відреагуємо відповідно до наших власних умов та викорінимо коріння тероризму,

– сказав Моді.

Він підкреслив, що Індія "не буде розглядати терористів та уряд окремо". Йдеться про те, що офіцери пакистанської армії були присутні на похороні терористів. Моді вважає це "доказом державного тероризму" та "брудною правдою про Пакистан".

"Пакистанська армія та уряд підтримують тероризм, і одного дня вони знищать сам Пакистан... Наш порядок денний чіткий. Терор і переговори не можуть існувати разом. Терор і торгівля не можуть існувати разом, а кров і вода не можуть текти разом", – сказав прем'єр-міністр Моді, очевидно, маючи на увазі призупинення дії Договору про води Інду з Пакистаном,

– ідеться в повідомленні.

Попри це, прем'єр-міністр Індії відвідає Пакистан.