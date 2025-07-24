Индия отправила России критически важную взрывчатку для ракет, – Reuters

Индийская компания поставила в Россию взрывчатое вещество, используемое в ракетах. Соединенные Штаты предупредили о риске введения санкций за такие сделки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о передаче взрывчатки в Россию?

Индийская компания отправила на территорию России взрывчатку военного назначения на сумму 1,4 миллиона долларов, о чем свидетельствуют данные индийской таможни, с которыми ознакомилось агентство Reuters.

Один из получателей – российская компания "Промсинтез", которую СБУ связывает с военной сферой. Как пишет агентство, чиновник сообщил, что в апреле по заводу "Промсинтез" был нанесен удар дронами. Вещество HMX активно используется в ракетных и торпедных боеголовках, реактивных двигателях и других военных разработках.

Правительство США определило октоген как "критически важное вещество для военных усилий России" и предостерегло финансовые учреждения от содействия любой продаже этого вещества Москве. Ранее поставки HMX в Россию не освещались в медиа.

Несмотря на сближение с США, Индия продолжает тесные экономические связи с Россией. Торговля Индии с Россией, особенно закупка российской нефти, остается стабильной, даже несмотря на то, что западные страны пытаются "парализовать" военную экономику России с помощью санкций.

Президент США Дональд Трамп ранее в июле пригрозил введением 100% тарифов для стран, если они будут продолжать покупать российскую нефть. По словам 3 юристов, специализирующихся на санкциях, Министерство финансов США имеет полномочия накладывать санкции на тех, кто продает России октоген и подобные вещества.

Один из индийских чиновников отметил, что HMX может использоваться в гражданских целях, хотя более известен как военный компонент.

Госдеп США не комментировал конкретные поставки, но подтвердило, что неоднократно предупреждало Индию об угрозе санкций. В Вашингтоне считают Индию стратегическим партнером, но требуют осторожности в отношениях с Россией.

"Мы неоднократно четко заявляли всем нашим партнерам, включая Индию, что любая иностранная компания или финансовое учреждение, которая ведет бизнес с военно-промышленной базой России, находится под угрозой санкций США", – говорят в ведомстве.

По данным Reuters, в декабре фирма Ideal Detonators Private Limited отправила в Санкт-Петербург два груза HMX. Один – на сумму 405 тысяч долларов, второй – на сумму более 1 миллиона долларов.

Получателями стали компании "Промсинтез" и High Technology Initiation Systems из Самарской области.

Советник президента Украины Владислав Власюк подтвердил, что "Промсинтез" уже фигурировал в расследованиях о сотрудничестве с индийскими партнерами. Власти Украины фиксируют отдельные случаи обхода санкций с участием Индии.

Американские чиновники отметили, что санкции при администрации Джо Байдена применяли выборочно. При Трампе работа по санкциям практически остановилась, и непонятно, будут ли новые меры в отношении индийских поставщиков.