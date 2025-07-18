Об этом 24 Каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса, отметив, что это индийский кинжал в спину Владимиру Путину. Такая ситуация на пользу Украине, ведь повышает шансы эффективного действия американских санкций.

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Как Индия может повлиять на действие санкций против России?

Сергей Фурса отметил, что санкции Соединенных Штатов Америки против России и ее партнеров работают как предупреждение.

Индийская готовность реагировать на эти ограничения делает их суперэффективными. Как только американцы введут санкции, то Индия будет покупать больше нефти в Саудовской Аравии, а не в России,

– сказал он.

Заявление министра нефти Индии является очень неприятным для Москвы. Это пойдет на пользу Украине, ведь будет побуждать американские власти и дальше двигаться по пути вторичных санкций.

Инвестиционный банкир считает, если Индия отреагировала на это, то есть большая вероятность, что и другие страны, которые также сотрудничают с Россией, сделают так же. Однако, по его мнению, это не касается Китая, который и дальше будет покупать российскую нефть.

Отметим, в 2025 году доходы России от продажи нефти уменьшаются, хотя она до сих пор зарабатывает миллиарды. В апреле Кремль получил 13,2 миллиарда долларов, что на 1,1 миллиарда меньше, чем в марте, преимущественно из-за снижения цен на мировом рынке. По прогнозам, в 2025 году общий доход России от нефти может составить 151 миллиард долларов, однако в случае усиления санкций – не превысит 102 миллиардов. Основными покупателями остаются Индия, Китай и Турция.