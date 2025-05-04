Индия перекрыла одну из дамб, через которую вода шла в Пакистан

Индия остановила поток воды через дамбу Баглихар на реке Ченаб. Такие действия индийской стороны могут обострить отношения страны с Пакистаном.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Times of India. Эту информацию изданию предоставил осведомленный источник.

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Что известно о перекрытии дамбы Индией

По данным собеседника, Индия остановила поток воды через дамбу Баглихар на реке Ченаб после приостановления действия Индского договора. Страна также планирует принять аналогичные меры на дамбе Кишанганга на реке Джелум.

Согласно источникам издания, эти гидроэлектростанции имеют важное стратегическое значение для Индии, ведь они позволяют регулировать сроки сброса воды. Перекрытие дамб может оказать большое влияние на водные ресурсы региона.

Решение Индии приостановить действие многолетнего договора произошло после убийства 26 человек, преимущественно туристов, в результате террористической атаки в Пахалгаме в Джамму и Кашмире.

Договор о водах Инда был заключен при посредничестве Всемирного банка еще в 1960 году. Он регулирует использование реки Инд и ее притоков между Индией и Пакистаном.