Путину передали интересный "привет": почему диктатора взволновали новые заявления Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Россия и Украина должны сесть за стол переговоров, чтобы достичь мира. Он добавил, что Индия готова выступить миротворцем и поговорить как с Владимиром Зеленским, так и с Владимиром Путиным.

Заявление о переговорах не является новым, фактически Моди повторил тезисы, которые озвучивал ранее. Как пояснил 24 Каналу политолог Игорь Рейтерович, Индия всегда выступала с предложением стать посредником в войне.

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Почему Путину нужно волноваться

На словах предложение Индии выглядит достаточно легким, но в контексте реальной реализации возникают очень много вопросов. Это тоже нужно учитывать, если слышим такие заявления.

Есть один важный момент в том, что Моди передает определенный "привет" Путину. Он вспоминает и Зеленского, но главное послание направлено именно Путину. Индия и некоторые другие страны Глобального юга такие "приветы" в сторону России присылают уже год,

– отметил политолог.

Заявления Моди имеют целью показать Путину, что войну нужно завершать, потому что она затянулась. Смысла вести боевые действия нет. В этом контексте есть еще один интересный нюанс.

Путин вынужден учитывать такую позицию стран Глобального юга, поскольку он боится их разочаровать или прогневить, даже больше, чем боится этого в отношении Дональда Трампа. Ведь от них Путин больше зависит,

– добавил Игорь Рейтерович.

Если бы не торговля с этими странами, то Россия не имела бы возможности продолжать войну против Украины. Поэтому с одной стороны, хорошо, что звучат такие заявления. Хотя они и не содержат какой-то конкретики, но для Путина – это дополнительный сигнал, что дальше так продолжаться не может

Также это можно рассматривать как признание лидерства Трампа, который давит на Россию и мир, чтобы война наконец закончилась. Возможно, президент США попытается подать эту ситуацию именно в таком свете.