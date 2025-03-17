Заява про переговори не є новою, фактично Моді повторив тези, які озвучував раніше. Як пояснив 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович, Індія завжди виступала з пропозицією стати посередником у війні.

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Чому Путіну потрібно хвилюватися

На словах пропозиція Індії виглядає достатньо легкою, але в контексті реальної реалізації виникають дуже багато питань. Це теж потрібно враховувати, якщо чуємо такі заяви.

Є один важливий момент у тому, що Моді передає певний "привіт" Путіну. Він згадує і Зеленського, але головне послання спрямоване саме Путіну. Індія та деякі інші країни Глобального півдня такі "привіти" в бік Росії надсилають уже рік,

– зауважив політолог.

Заяви Моді мають на меті показати Путіну, що війну потрібно завершувати, бо вона затягнулася. Сенсу вести бойові дії немає. У цьому контексті є ще один цікавий нюанс.

Путін змушений зважати на таку позицію країн Глобального півдня, оскільки він боїться їх розчарувати чи прогнівити, навіть більше, ніж боїться цього щодо Дональда Трампа. Адже від них Путін більше залежить,

– додав Ігор Рейтерович.

Якби не торгівля з цими країнами, то Росія не мала б можливості продовжувати війну проти України. Тому з одного боку, добре, що звучать такі заяви. Хоч вони і не містять якоїсь конкретики, але для Путіна – це додатковий сигнал, що далі так продовжуватися не може

Також це можна розглядати як визнання лідерства Трампа, який тисне на Росію та світ, щоб війна врешті закінчилася. Можливо, президент США спробує подати цю ситуацію саме в такому світлі.