Генерал Ходжес оценил вероятность отправки миротворцев в Украину
- Генерал Бен Ходжес отметил, что миротворческая миссия в Украине должна иметь четкие задачи, правила применения силы и интеграцию в украинское воздушное пространство и ПРО.
- На реализацию миротворческой инициативы могут понадобиться месяцы, даже если союзники договорятся об этом сейчас.
Британия и Франция решительно настроены организовать отправку в Украину европейских миротворческих сил для контроля за соблюдением перемирия. Генерал Бен Ходжес сказал, насколько реально воплотить этот план в жизнь.
Экс-командующий Сухопутных войск США в Европе генерал Бен Ходжес очертил, как должна выглядеть миротворческая миссия в Украине, в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Насколько реальна инициатива по миротворцам
По словам Ходжеса, прежде всего, военная сила, которую союзники хотят отправить в Украину, должна иметь очень четкую цель. Нужно четко очертить задачи и работу этой военной силы.
Кроме того, следует убедиться, что для миротворцев определены очень четкие правила применения силы. Речь идет о том, когда и как именно они могут использовать оружие для наказания России в случае нарушения ею режима прекращения огня.
Также миротворческие силы должны иметь очень четкую цепь командования. Они должны быть интегрированы в украинское воздушное пространство и ПРО. Это не может быть отдельная сила. Она должна иметь воздушные, наземные, морские составляющие, беспилотные и противобеспилотные средства, средства ПВО, – все, чтобы иметь возможность влиять на российскую сторону, когда она нарушает режим прекращения огня.
Я считаю, что это абсолютно возможно, если Европа будет иметь для этого политическую волю. Но на это уйдут месяцы. Даже, если они (союзники – 24 Канал) договорятся сегодня, пройдут несколько месяцев, прежде чем они будут готовы воплотить это в жизнь. Потому, что им придется тренироваться вместе. Это не какая-то отдельная сторожевая застава,
– объяснил Ходжес.
К слову, итальянские СМИ пишут, что союзники Украины рассматривают отправку в нее двух миротворческих миссий. Одна должна быть под флагом ООН и состоять из военных неевропейских стран. Вторая будет включать войска "Коалиции желающих".