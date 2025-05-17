Если бы Путин не увяз в грязи со своими танками, они были бы в Киеве за 5 часов, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что полномасштабная война должна была бы закончиться через неделю, а россияне якобы были бы в Киеве через 5 часов, если бы они "не увязли в грязи со своими танками".

Об этом он сказал в интервью программе Special Report на Fox News, передает 24 Канал. Также американский президент в очередной раз раскритиковал Владимира Зеленского.

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Что сказал Трамп

Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, считает ли он Путина препятствием к миру, прибегнул к обвинениям в сторону Владимира Зеленского, у которого якобы "нет козырей", избежав критики в отношении российского диктатора.

Журналист напомнил президенту США о его обращении к Путину в соцсети Truth Social, чтобы тот остановился. Впрочем, сейчас Дональд Трамп отметил, что Путин, по его мнению, хочет переговоров и устал от войны.

Он сейчас выглядит не очень хорошо. А ему хочется выглядеть хорошо. Не забывайте, все должно было закончиться за неделю. Если бы он не увяз в грязи с теми танками, они были бы в Киеве за пять часов,

– заявил Трамп.

Кроме того, Трамп уклонился от вопроса о принятии дополнительных санкций против России, сказав лишь, что воспользуется этим, если придется. Ранее он не раз угрожал ограничениями России. На этот раз сказал, что вторичные санкции на столе.