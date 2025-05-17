Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Дональда Трампа Fox News.

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Трамп о Путине и войне

Дональд Трамп высказался о войне России против Украины и кремлевском диктаторе.

Я думаю, что Путин устал от всего этого,

– заявил президент США.

Американский лидер отметил, что российский диктатор имеет плохой вид и хотел бы выглядеть хорошо. При этом Дональд Трамп добавил, что война якобы "должна была закончиться за неделю".

Кстати, президент США не захотел называть Владимира Путина препятствием на пути к миру, даже несмотря на отказ российского диктатора встретиться с Владимиром Зеленским в Турции 15 мая.

Во время интервью Дональд Трамп снова набросился на украинского лидера, в очередной раз заявив, что у него якобы "нет карт".