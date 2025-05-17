Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Fox News. Дональд Трамп заявил, что без него мирного соглашения между Россией и Украиной не будет, а потому он планирует личную встречу с Владимиром Путиным.

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Трамп рвется на переговоры с Путиным

По его словам, именно он способен быстро завершить войну, ведь имеет "очень хорошие отношения" с главой Кремля.

Я всегда считал, что без меня ее не может быть, потому что никакого соглашения не будет. Есть много ненависти с обеих сторон. Но я имею очень хорошие отношения с Путиным. Думаю, мы достигнем договоренности. Мы должны встретиться. И, думаю, мы это скоро запланируем, потому что я устал, что кто-то другой ездит и что-то решает,

– заявил Трамп.

Президент США также раскритиковал нынешний подход к войне, отметив, что Путин "устал", выглядит "не лучшим образом" и хочет сохранить лицо. В этом контексте Трамп вспомнил, что именно он предоставил Украине "джавелины", которые остановили быстрое наступление России.

Это должно было закончиться через неделю. Они планировали быть в Киеве через пять часов. А кто дал джавелины? Это я дал джавелины,

– сказал он.

Трамп также намекнул, что только он может завершить войну быстро, ведь якобы имеет авторитет и опыт.