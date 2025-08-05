В Румынии умер первый президент страны Иона Илиеску, который пришел к власти после свержения режима Николае Чаушеску. Ему было 95 лет.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24.

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Что известно о смерти Илиеску?

Исполнительная власть Румынии 5 августа сообщила о смерти бывшего президента страны Иона Илиеску.

Бывший президент румынского государства умер сегодня, 5 августа 2025 года, в Клинической больнице скорой помощи имени профессора доктора Агриппы Ионеску. Правительство Румынии выражает соболезнования семье и всем близким,

– говорится в сообщении.

Детали относительно программы государственных похорон будут сообщены дополнительно.

Правительство уже провело несколько заседаний, посвященных этому событию. Одно из них состоялось две недели назад, когда экс-президент находился в тяжелом состоянии. Второе – в понедельник, 4 августа, по случаю которых были согласованы первые детали по организации государственных похорон.

По данным источников издания, что будет по меньшей мере один день национального траура.

Тело Илиеску временно останется в больнице, а в среду или четверг его перевезут во дворец Котрочень, вероятно, в зал Единства, где все желающие смогут попрощаться с бывшим президентом.

Что известно об Илеску?

Ион Илиеску оставил противоречивый след в истории Румынии. Он получил широкую известность после восстания против диктатора Николае Чаушеску, который был свергнут и казнен в декабре 1989 года.

Однако во время перехода власти погибли сотни людей, тогда противники Илиеску обвинили его в краже революции у народа.

Критики Илиеску в Румынии и за рубежом обвиняли его и других ведущих политиков в попытке блокировать реформы и защитить политическое наследие и правящую элиту коммунистической системы.