Иран нанес удар по 5 самолетам-заправщикам США в Саудовской Аравии

Несколько дней назад Иран атаковал американскую авиабазу в Саудовской Аравии. Стало известно, какие потери понесли войска США.

В результате иранского удара на авиабазе принца Султана были поражены и повреждены 5 самолетов-заправщиков ВВС США. Об этом изданию The Wall Street Journal сообщили двое американских чиновников.

Какие последствия удара по авиабазе США в Саудовской Аравии?

Один из чиновников уточнил, что самолеты повреждены, но не уничтожены полностью – их ремонтируют. К счастью, обошлось без погибших.

Справка: Авиабаза принца Султана расположена в Саудовской Аравии, примерно в 60 километрах к юго-западу от столицы Эр-Рияд. Она расположена в центральной части страны, рядом с пустынными районами, что делает ее стратегически удобной для размещения самолетов ВВС и авиации союзников.

Общее количество поврежденных или уничтоженных самолетов-заправщиков ВВС США возросло по меньшей мере до семи.

В четверг, 12 марта, два самолета-заправщика KC-135 Stratotanker столкнулись в воздухе, и один из них упал на землю. Как сообщили в Пентагоне, погибли все шесть членов экипажа.

Напомним, что Иран атакует американских военных и технику на базах в странах Ближнего Востока в ответ на операцию "Эпическая ярость".

К слову, один американский военнослужащий умер после тяжелых ранений, полученных во время атаки на базу в Саудовской Аравии 1 марта.

