Азербайджан не потерпит теракта со стороны Ирана, но не будет участвовать в операциях
- Иранские дроны атаковали аэропорт в Азербайджане, что вызвало требование объяснений от Ирана.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна не будет участвовать в операциях против Ирана.
Иранские дроны атаковали аэропорт в Азербайджане. Страна не оставит это без реакции, но не планирует присоединяться к операциям против Тегерана.
Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Clash Report.
Что в Азербайджане говорят о теракте Ирана?
Президент Азербайджана Ильхам Илиев заявил, что Иран совершил против страны територистическую атаку. В Баку требуют у Ирана объяснений своих действий, одновременно уверяют, что участвовать в операциях против Ирана не будут.
Алиев отметил, что Иран не впервые совершает такие действия против Азербайджана, и страна "не потерпит этого неоправданного террористического акта".
Что известно об атаке Ирана на аэропорт Азербайджана?
Иранские дроны, вероятно модели Shahed-136, атаковали Нахичевань в Азербайджане, повредив аэропорт и ранив двух мирных жителей.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил в интервью иранским СМИ, что его страна не атаковала Азербайджан.
За день до атаки президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с гибелью аятоллы Али Хаменеи.
Авиационный эксперт Константин Криволап озвучил 24 Каналу мнение, что вероятнее всего, это не запланированный удар Ирана.