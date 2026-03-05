Укр Рус
5 марта, 17:03
2

Азербайджан не потерпит теракта со стороны Ирана, но не будет участвовать в операциях

Сергей Попович
  • Иранские дроны атаковали аэропорт в Азербайджане, что вызвало требование объяснений от Ирана.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна не будет участвовать в операциях против Ирана.

Иранские дроны атаковали аэропорт в Азербайджане. Страна не оставит это без реакции, но не планирует присоединяться к операциям против Тегерана.

Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Clash Report.

Что в Азербайджане говорят о теракте Ирана?

Президент Азербайджана Ильхам Илиев заявил, что Иран совершил против страны територистическую атаку. В Баку требуют у Ирана объяснений своих действий, одновременно уверяют, что участвовать в операциях против Ирана не будут.

Алиев отметил, что Иран не впервые совершает такие действия против Азербайджана, и страна "не потерпит этого неоправданного террористического акта".

Что известно об атаке Ирана на аэропорт Азербайджана?