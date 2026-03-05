Про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв, передає Clash Report.

Що в Азербайджані кажуть про теракт Ірану?

Президент Азербайджану Ільхам Ілієв заявив, що Іран вчинив проти країни територистичну атаку. У Баку вимагають в Ірана пояснень своїх дій, водночас запевняють, що брати участь у операціях проти Ірану не будуть.

Алієв зазначив, що Іран не вперше вчиняє такі дії проти Азербайджану, і країна "не потерпить цього невиправданого терористичного акту".

Що відомо про атаку Ірану на аеропорт Азербайджану?