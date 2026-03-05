Про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв, передає Clash Report.
Дивіться також Напруга зростає: Азербайджан стягує війська до кордону з Іраном, – ЗМІ
Що в Азербайджані кажуть про теракт Ірану?
Президент Азербайджану Ільхам Ілієв заявив, що Іран вчинив проти країни територистичну атаку. У Баку вимагають в Ірана пояснень своїх дій, водночас запевняють, що брати участь у операціях проти Ірану не будуть.
Алієв зазначив, що Іран не вперше вчиняє такі дії проти Азербайджану, і країна "не потерпить цього невиправданого терористичного акту".
Що відомо про атаку Ірану на аеропорт Азербайджану?
Іранські дрони, ймовірно моделі Shahed-136, атакували Нахічевань в Азербайджані, пошкодивши аеропорт і поранивши двох мирних жителів.
Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заявив в інтерв'ю іранським ЗМІ, що його країна не атакувала Азербайджан.
За день до атаки президент Азербайджану Ільхам Алієв висловив співчуття через загибель аятолли Алі Хаменеї.
Авіаційний експерт Костянтин Криволап озвучив 24 Каналу думку, що найімовірніше, це не запланований удар Ірану.