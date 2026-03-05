Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Clash Report.

Смотрите также Напряжение растет: Азербайджан стягивает войска к границе с Ираном, – СМИ

Что в Азербайджане говорят о теракте Ирана?

Президент Азербайджана Ильхам Илиев заявил, что Иран совершил против страны територистическую атаку. В Баку требуют у Ирана объяснений своих действий, одновременно уверяют, что участвовать в операциях против Ирана не будут.

Алиев отметил, что Иран не впервые совершает такие действия против Азербайджана, и страна "не потерпит этого неоправданного террористического акта".

Что известно об атаке Ирана на аэропорт Азербайджана?