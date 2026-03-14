Геополитика Ближний Восток Ракета ударила по территории посольства США в столице Ирака
14 марта, 08:47
Дария Черныш
Основні тези
  • Ракета попала в вертолетную площадку на территории американского посольства в Багдаде, оставив дым на месте атаки.
  • Есть жертвы и пострадавшие после удара по жилому дому, где предположительно располагался штаб "Катаиб Хезболла".

Утром 14 марта под атакой был Багдад. Предварительно, ракеты попали по вертолетной площадке на территории посольства США и жилому дому.

Отмечается, что комплекс посольства – один из крупнейших дипломатических объектов американцев в мире. Об этом сообщает Associated Press.

Смотрите также США перебрасывают тысячи морпехов на Ближний Восток на фоне атак Ирана, – WSJ

Какие последствия удара по Ираку?

Источники издания утверждают, что именно ракета попала в вертолетную площадку на территории американского посольства. На видео из сети видно дым, поднимающийся на месте атаки.

Первые кадры после атаки на посольство США в Багдаде: смотрите видео

Сейчас США официально не комментировало удар по их объекту. Также неизвестно, задел ли удар здание дипмиссии. Отмечается, что дипломатический комплекс ранее неоднократно атаковали иранские ракеты и БпЛА.

Дым заметили над территорией американского посольства: смотрите видео

Кроме того, ракета попала возле жилого дома в районе Каррада. СМИ предполагают, что там располагался штаб группировки "Катаиб Хезболла". В результате этого удара, по данным AP, погиб по меньшей мере один человек, а еще двое пострадали.

Военные в Ираке осудили удар, отметив нарушения гуманитарных норм и международных конвенций.

Последние удары Ирана по объектам в мире

  • Иран усилил удары возле Ормузского пролива. Из-за этого США направляют на Ближний Восток дополнительную ударную группу. В ее состав группы входят несколько военных кораблей и около 5 тысяч морпехов.

  • 13 марта сирены из-за угрозы ударов баллистикой раздавались на базе НАТО "Инджирлик" в Турции. Их перехватили силы ПВО Альянса.

  • Италия приняла решение постепенно выводить свои войска из Эрбиля в Ираке. Также страна уже вывела их из Катара, Кувейта и Бахрейна.