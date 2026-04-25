"Нам придется рассмотреть": Трамп заявил, что Иран готовит для США хорошее предложение

На фоне возможного возобновления переговоров в Пакистане Иран планирует сделать предложение, направленное на удовлетворение требований американской стороны.

Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп в телефонном интервью агентству Reuters.

Какое предложение готовит Иран?

Президент США признался, что не знает, что именно Иран планирует предложить, но настаивает, что любая сделка должна предусматривать отказ Ирана от обогащенного урана и свободный транзит нефти через Ормузский пролив.

Справочно. Ормузский пролив является одним из ключевых путей, через который проходит значительная часть глобальных поставок нефти и газа. Дестабилизация в этом регионе значительно влияет на мировые рынки энергоносителей и цены на топливо.

Они делают предложение, и нам придется посмотреть,

– сказал он журналистам.

Агентство напоминает, что специальный представитель США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер планируют отправиться в Исламабад, столицу Пакистана, для переговоров с иранской делегацией.

Ранее американский президент выражал обеспокоенность в отношении руководства Тегерана, а американские чиновники сообщали о его расколе. Имена лиц, с которыми ведут переговоры, Дональд Трамп не указывает.

Незадолго до этого Reuters сообщало, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибудет в Исламабад для обсуждения предложений по восстановлению мирных переговоров с американской стороной.

К слову, Axios со ссылкой на источники писало, что Иран установил новые мины в Ормузском проливе для усиления блокирования этого пути. Предположительно, это может усилить глобальный нефтяной кризис, если ничего не изменится.

