Об этом пишет издание Axios, ссылаясь на источники, осведомленные в этом вопросе.
Что известно о новом минировании?
К тому же президент Трамп 23 апреля в соцсети Truth Social приказал ВМС США "без колебаний стрелять и уничтожать" любые иранские суда, которые попытаются минировать пролив.
Международное энергетическое агентство назвало эту ситуацию крупнейшим срывом поставок нефти в истории мирового нефтяного рынка, даже более масштабным, чем нефтяные кризисы 1970-х годов. Поэтому появление новых мин в проливе может только углубить кризис.
Это уже второй случай, когда Иран минирует пролив с начала конфликта на Ближнем Востоке. Пока неизвестно, все ли мины из первой волны были обнаружены и обезврежены.
По словам источников, американские военные пристально следят за ситуацией. По предварительным оценкам экспертов, до этого количество мин не превышало 100 штук.
Что еще известно о ситуации в Ормузском проливе?
- Блокада Ормузского пролива создает угрозы для мирового аграрного рынка из-за перебоев с поставками удобрений, что может привести к снижению урожайности и росту цен на продукты питания.
- Логистические проблемы уже привели к перегрузке транспортных маршрутов, что повысило стоимость перевозок, а азиатские импортеры начали искать альтернативные источники энергоносителей.
- Добыча нефти на Ближнем Востоке может частично восстановиться в течение нескольких месяцев после возобновления работы Ормузского пролива.