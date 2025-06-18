Израиль и Иран обменялись ударами: КСИР заявил о "контроле над небом"

Иран нанес массированную атаку по Израилю в ночь на 18 июня. В ответ ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам в Тегеране.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel.

Смотрите также Большая война на Ближнем Востоке: как конфликт Израиля с Ираном негативно влияет на Украину

Какой была атака Ирана на Израиль

Во время первого залпа Иран выпустил по Ирану около 15 снарядов. В то же время для следующей атаки Тегеран использовал 10 ракет.

Информация о пострадавших в результате серии атак на Израиль не поступала. Однако на одной из стоянок возник масштабный пожар, в результате чего был поврежден ряд автомобилей.

Впоследствии Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что применил для атаки гиперзвуковые ракеты. В заявлении также утверждается, что Иран "получил полный контроль над небом" Израиля, о чем якобы свидетельствует последняя атака.

В издании отмечают, что таким образом Иран копирует риторику Израиля, который также накануне заявлял о контроле над иранским воздушным пространством.

В то же время в материале также отметили, что Израиль сбил множество иранских ракет и беспилотников во время атак, однако некоторые из них таки смогли достичь целей.

Как Израиль ответил на атаку Ирана

BBC сообщает, что со своей стороны Иран подтвердил, что Израиль ударил по университету, который связан с КСИР, на востоке Тегерана.

По данным из открытых источников, Университет имени имама Хусейна, занимается подготовкой кадров для Корпуса стражей исламской революции.

Кроме того, Израиль поразил ракетный завод в Ходжире, который расположен неподалеку Тегерана. В издании отмечают, что этот объект уже был атакован в октябре 2024 года.

Заметим, что сообщения об атаке на Иран начали поступать после того, как ЦАХАЛ анонсировал серию ударов по военным целям опубликовав в соцсети X карту с обозначением зоны, которую будет атаковано.