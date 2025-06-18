Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of Israel.

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Якою була атака Ірану на Ізраїль

Під час першого залпу Іран випустив по Ірану близько 15 снарядів. Водночас для наступної атаки Тегеран використав 10 ракет.

Інформація щодо постраждалих внаслідок серії атак на Ізраїль не надходила. Однак на одній з стоянок виникла масштабна пожежа, внаслідок чого було пошкоджено низку автівок.

Згодом Корпус вартових ісламської революції (КВІР) повідомив, що застосував для атаки гіперзвукові ракети. У заяві також стверджується, що Іран "отримав повний контроль над небом" Ізраїлю, про що начебто свідчить остання атака.

У виданні зазначають, що в такий спосіб Іран копіює риторику Ізраїлю, який також напередодні заявляв про контроль над іранським повітряним простором.

Водночас у матеріалі також зауважили, що Ізраїль збив безліч іранських ракет і безпілотників під час атак, однак деякі з них таки змогли досягти цілей.

Як Ізраїль відповів на атаку Ірану

BBC повідомляє, що зі свого боку Іран підтвердив, що Ізраїль вдарив по університету, який пов'язаний з КВІР, на сході Тегерану.

За даними з відкритих джерел, Університет імені імама Хусейна, займається підготовкою кадрів для Корпусу вартових ісламської революції.

Крім того, Ізраїль уразив ракетний завод у Ходжирі, який розташований неподалік Тегерану. У виданні зазначають, що цей об'єкт вже було атаковано у жовті 2024 року.

Зауважимо, що повідомлення про атаку на Ірану почали надходити після того, як ЦАХАЛ анонсував серію ударів по воєнних цілях опублікувавши в соцмережі X карту із позначенням зони, яку буде атаковано.