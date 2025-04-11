Иран хочет заключить с США промежуточную ядерную сделку: СМИ узнали, какие пункты она будет включать

Иран на переговорах с США может предложить заключить промежуточное соглашение по ядерным вопросам, прежде чем продолжить обсуждение "всеобъемлющей" сделки. Таким образом Тегеран пытается избежать эскалации с Америкой.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

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Сколько США дали времени Ирану на заключение ядерной сделки

По информации СМИ, президент США Дональд Трамп установил двухмесячный срок для переговоров с Ираном по новой ядерной сделке, пригрозив военными ударами, если дипломатов провалится.

США продолжают увеличивать свое военное присутствие на Ближнем Востоке, и если соглашение не удастся заключить, Трамп может приказать нанести удары по ядерным объектам Ирана, или позволить сделать это Израилю.

В то же время Тегеран считает, что невозможно за два месяца заключить широкое и состав соглашение по ядерным вопросам. Поэтому Иран хочет получить больше времени, избежав при этом потенциальной эскалации.

По словам Али Ваез из Международной кризисной группы, такие временные договоренности могут стать промежуточным этапом на пути к окончательному соглашению.

Что может предусматривать промежуточное соглашение между США и Ираном

По информации издания, временное соглашение между США и Ираном может предусматривать приостановление части иранской активности по обогащению урана, уменьшение запасов обогащенного до 60% урана и предоставление инспекторам ООН большего доступа к ядерным объектам Тегерана.

Эксперты рассказали изданию, что эти шаги лишь незначительно задержат сроки создания Ираном ядерной бомбы. Однако, по их словам, промежуточная сделка могла бы способствовать созданию доверия, необходимого для дальнейших переговоров по всеобъемлющей сделки.

Кроме того, временное соглашение может также предусматривать продление действия механизма "обратного возврата", который был частью ядерной сделки 2015 года. Уже в октябре истекает срок действия этого механизма, который запускает санкции Совбеза ООН против Ирана, если Тегеран нарушает условия соглашения.

Вероятно, в рамках промежуточной сделки Тегеран потребует, чтобы Трамп приостановил свою кампанию "максимального давления" на иранскую экономику. Однако неизвестно, согласится ли на это американский лидер.

На этой неделе администрация Трампа ввела два раунда новых санкций против иранских компаний и лиц, связанных с ядерной программой и нефтяной промышленностью.

Также предложение Ирана о возможной промежуточной сделки может лишь усилить подозрения и скептицизм в администрации Трампа относительно намерений иранских лидеров, и не пытаются ли они выиграть времена, не сворачивая свою ядерную программу.

Накануне Трампа сообщил журналистам, что "немного времени, но не так много" для переговоров есть.

Когда вы начинаете переговоры, вы довольно быстро понимаете, идут они хорошо, или нет,

– заявил президент США в среду, 9 апреля.

Заметим, что ключевое требование Трампа в том, чтобы Иран никогда не смог получить ядерное оружие.

"Но если для этого понадобятся военные, мы привлечем военных. Израиль, очевидно, будет активно участвовать – возможно, даже возглавит это. Но нами никто не руководит. Мы делаем то, что хотим", – подчеркнул американский лидер.

Напомним, что после угроз Трампа Иран привел свою армию в состояние боевой готовности. Тегеран также предупредил соседние страны о потенциальных последствиях в случае, если они будут помогать США.