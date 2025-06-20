Могут ли США ударить по целям в Иране ядеркой: что пишут СМИ и говорят в Белом доме

В Белом доме опровергли информацию СМИ о якобы "неэффективности" американской противобункерной бомбы и возможности использования тактического ядерного оружия по Ирану. Ранее предполагалось, что эти типы оружия могут применить для атаки по ядерному объекту в Фордо.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian и журналистку Fox News Джаки Генрих.

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Что писала The Guardian о возможном ударе по Ирану ядеркой

Издание опубликовало материал, в котором утверждалось, что Дональд Трамп до сих пор не принял решение об ударе по ядерному объекту в Фордо в Иране из-за якобы неуверенности в том, что бомба GBU-57 весом 13,6 тонны сможет гарантированно его уничтожить.

В частности, эффективность GBU-57 была предметом серьезных споров в Пентагоне с начала срока Трампа, по словам двух американских оборонных чиновников. Собеседники также проинформировали, что, возможно, только тактическое ядерное оружие может быть способно уничтожить площадку в Фордо из-за того, что она очень глубоко расположена.

Газета также писала, что Трамп, скорее всего, не рассматривает возможность использования тактического ядерного оружия для удара по Фордо, и министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн не озвучивали эту возможность на встречах в Ситуационной комнате Белого дома, о чем сообщили два источника, знакомые с этим вопросом.

Представителям обороны также отметили, что для полного уничтожения ядерного объекта в Фордо, который, по оценкам израильской разведки, опустится на глубину до 91 метра, США, вероятно, сначала понадобится "смягчить почву" обычными бомбами, а затем сбросить тактическое ядерное оружие с бомбардировщика B2.

В то же время в издании подчеркнули, что Трамп все еще ожидает, что угроза вмешательства США в конфликт заставит Иран сесть за стол переговоров.

Что ответили в Белом доме об информации издания

Журналистка Fox News Джаки Генрих позже написала в соцсети Х, что в Белом доме опровергли информацию, которую подала The Guardian.

Чиновник Белого дома сказал мне, что содержание этого материала является ложным – что американские военные не сомневаются в эффективности бункеров в уничтожении места в Фордо, также отрицая, что любые варианты (включая тактическими ядерными боеприпасами) были сняты,

– отметила она.

В другом доме журналистка уточнила, что Белый дом опроверг отчет Guardian о "неоднозначной оценке" Пентагона по эффективности противобункерных бомб GBU-57 и, что Трамп не рассматривал возможность использования тактического ядерного оружия, потому что "не было представлено ни одного ядерного варианта".

"В Белом доме мне сказали, что ничего из этого не соответствует действительности: военные уверены, что бункерные бомбы способны справиться с работой, и ни один из вариантов не снят с рассмотрения", – добавила она.