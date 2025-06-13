Где расположены ядерные объекты Ирана: показываем на карте

Израиль нанес превентивный удар по ядерным объектам Ирана из-за усиления производства урана и возможного изготовления ядерного оружия в стране. Таких объектов в Иране есть несколько.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Где на карте расположены ядерные объекты Ирана

Оружие армии Израиля в ночь на 13 июня летело по ядерным объектам страны, заводах по производству баллистических ракет. Также под атаку попало военное командование.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран готовится к изготовлению обогащенного урана как оружия, а это является "явной и непосредственной угрозой для выживания Израиля".

Так главной целью Израиля был завод по обогащению урана в Натанзе. Там расположен один из главных комплексов по обогащению урана. На равнине возле гор расположен огромный подземный завод по обогащению топлива и наземный пилотный завод. О строительстве тайного завода на трех этажах под землей в Иране стало известно в 2002 году.

Еще одно место, где иранские специалисты работают с ураном – населенный пункт Фордоу. Объект там чрезвычайно хорошо защищен, оно выкопано в склоне горы.

Во втором по величине городе Ирана Исфахане находится крупный центр ядерных технологий. Там работает завод по производству топливных пластин и содержатся установки для переработки урана. В городе можно изготавливать металлический уран, необходимый для создания середины ядерной бомбы.

У Хондабе расположен частично построенный исследовательский реактор на тяжелой воде. Здесь Иран может изготавливать плутоний, который так же может использоваться для ядра атомной бомбы.

Реактор в Хондаби Иран хотел запустить в действие в 2026 году. Хотя в 2015 году его планировали сделать непригодным для использования.

Исследовательские объекты Ирана по ядерным исследованиям также расположены в Тегеране. Там есть построенный реактор.

А единственная атомная электростанция Ирана, работающая, расположена в районе Бушер на побережье Мексиканского залива. Объект работает на российском топливе.

Ядерные объекты на территории Ирана / Карта Sky News