Про це пише 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Де на карті розташовані ядерні об'єкти Ірану

Зброя армії Ізраїлю в ніч проти 13 червня летіла по ядерних об'єктах країни, заводах з виробництва балістичних ракет. Також під атаку потрапило військове командування.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран готується до виготовлення збагаченого урану як зброї, а це є "явною та безпосередньою загрозою для виживання Ізраїлю".

Так головною ціллю Ізраїлю був завод зі збагачення урану в Натанзі. Там розташований один з головних комплексів зі збагачення урану. На рівнині біля гір розташовано величезний підземний завод зі збагачення палива та наземний пілотний завод. Про будівництво таємного заводу на трьох поверхах під землею в Ірані стало відомо у 2002 році.

Ще одне місце, де іранські фахівці працюють з ураном – населений пункт Фордоу. Об'єкт там надзвичайно добре захищене, воно викопане в схилі гори.

У другому за величиною місті Ірану Ісфахані знаходиться великий центр ядерних технологій. Там працює завод з виробництва паливних пластин та містяться установки для переробки урану. В місті можна виготовляти металевий уран, що необхідний для створення середини ядерної бомби.

У Хондабі розташований частково збудований дослідницький реактор на важкій воді. Тут Іран може виготовляти плутоній, який так само може використовуватися для ядра атомної бомби.

Реактор в Хондабі Іран хотів запустити в дію у 2026 році. Хоча у 2015 році його планували зробити непридатним для використання.

Дослідницькі об'єкти Ірану з ядерних досліджень також розташовані в Тегерані. Там є збудований реактор.

А єдина атомна електростанція Ірану, що працює, розташована в районі Бушер на узбережжі Мексиканської затоки. Об'єкт працює на російському паливі.

Ядерні об'єкти на території Ірану / Карта Sky News