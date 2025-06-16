Посольство США в Израиле получило повреждения в результате ракетных ударов Ирана

Посольство США в Тель-Авиве получило повреждения в результате ударов иранских ракет. Оно останется закрытым 16 июня.

Никто из работников посольства не пострадал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на посла США в Израиле Майка Хакаби.

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Посольство США в Израиле пострадало от иранских обстрелов

Посольство США в Израиле, расположенное в столице Тель-Авиве отмечало незначительные повреждения от ударов иранских ракет вблизи здания. Никто из дипломатических представителей и работников посольства не пострадал.

Посол США в Израиле Майк Хакаби сообщил, что на сегодня, 16 июня, США закрывают свое посольство и консульство в Израиле из-за ракетной опасности со стороны Ирана.

Напомним, Иран ночью 16 июня нанес ракетный удар по Израилю, в результате чего повреждены многоэтажки, электростанцию и НПЗ. The Times of Israel пишет, что из-за атаки в целом госпитализировали 74 человека, еще 3 человека погибли. Кроме того, согласно обнародованной информации, в результате удара две многоэтажки были повреждены.

Также иранские удары повредили местную электросеть в центральном Израиле. Израильская электрическая корпорация сообщает, что бригады работают, чтобы нейтрализовать угрозы, в частности риск поражения электрическим током.