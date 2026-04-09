Перемирие под угрозой: Иран обвиняет США в срыве соглашения
- Иран обвинил США в нарушении 3 из 10 пунктов рамочного соглашения еще перед началом переговоров.
- Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф считает прекращение огня и переговоры бессмысленными.
Иран обвинил США в нарушении 3 из 10 пунктов рамочного соглашения еще до начала переговоров. Тегеран сомневается в целесообразности контактов с Вашингтоном.
Подобную позицию по этому поводу высказал спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. Об этом сообщает Associated Press.
В чем Иран обвиняет США?
После более месяца войны на Ближнем Востоке США и Иран согласились на перемирие сроком на 2 недели. Впрочем, договоренности оказались под угрозой срыва из-за разногласий, поскольку обе стороны претендуют на победу.
Ключевая фигура в переговорах Мохаммад Багер Галибаф назвал прекращение огня и переговоры с США бессмысленными, ведь Вашингтон, по его мнению, нарушил договоренности, изложенные в условиях для завершения конфликта.
По его словам, речь идет о продолжении атак на Ливан, нарушение воздушного пространства Ирана дроном и позицию администрации американского президента Дональда Трампа о недопустимости обогащения страной урана.
AP сообщает, что соответствующее заявление иранского чиновника прозвучало незадолго после объявления Белым домом того, что Джей Ди Вэнс возглавит делегацию США на переговорах в Исламабаде, которые пройдут вскоре.
Что происходит между Ираном и США?
Недавно Иран заявил о повторном закрытии Ормузского пролива для нефтяных танкеров после новых массированных ударов Израиля по Ливану. В то же время суда в Персидском заливе получили предупреждение от ВМС Ирана.
В свою очередь Дональд Трамп выдвинул повторную угрозу Ирану относительно возможного применения "беспрецедентной силы", если Тегеран не будет придерживаться всех условий двухнедельного прекращения огня.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал соглашение американской и иранской сторон о 2-недельном прекращении огня хрупким перемирием. Он отметил, что в Иране не все хотят сотрудничать с Соединенными Штатами.