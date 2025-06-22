"У нас есть множество вариантов": в Иране анонсировали ответ на атаку США после "предательства" Трампа

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что американский президент Дональд Трамп, который вел переговоры с Тегераном, "предал Иран" атакой на три ядерных объекта страны.

Соответствующее заявление иранский дипломат сделал в воскресенье, 22 июня, во время пресс-конференции в Стамбуле. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Как в Иране прокомментировали атаку на их объекты

Иранский министр заявил, что Дональд Трамп, войдя в конфликт на Ближнем Востоке, обманул "собственных избирателей", поскольку еще во время проведения кампании обещал навсегда положить конец американским войнам.

По его словам, после этого Иран "мобилизует все возможности для защиты своих интересов безопасности и народа". Журналисты также поинтересовались у дипломата, открыт ли Тегеран к дипломатии, на что тот ответил неоднозначно.

Моя страна подверглась нападению, агрессии, и мы должны реагировать, опираясь на наше законное право на самооборону,

– заявил он.

Также у министра поинтересовались, планирует ли Иран нанести удар по американским военным базам на Ближнем Востоке или закрыть Ормузский пролив, однако он не ответил ничего конкретно, отказавшись от уточнений.

"У нас есть множество вариантов. И это все", – резюмировал он.

К слову, администрация Дональда Трампа предполагает, что Иран может отомстить за недавние удары по его трем главным ядерным объектам. Потенциальный ответ от Тегерана ожидают в течение ближайших 48 часов.