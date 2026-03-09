В Иране присягнули на верность новому лидеру
- Иранская военная и политическая верхушка присягнула на верность новому верховному лидеру Моджтаби Хаменеи.
- Президент США выразил возмущение этим решением, назвав Моджтаби Хаменеи "легкомысленной фигурой".
Военная и политическая верхушка Ирана присягнули на верность новому лидеру страны, сыну убитого Али Хаменеи Моджтаби Хаменеи. Президент США возмутился таким решением и назвал нового главу "легкомысленной фигурой".
Таким решением Иран пытается показать миру, что только их народ может определять дальнейшую судьбу государства. Об этом сообщили в Al Jazeera.
Как Иранцы поддержали нового главу государства?
После смерти Али Хаменеи Иран избрал нового главу государства – сына Али Моджтаба. Почти каждый орган безопасности и политический орган сразу поддержали новоизбранного лидера.
Полную поддержку Моджтаби выразили президент, спикер парламента, КСИР, вооруженные силы, совет Нацбезопасности и Минобороны.
Это еще один сигнал единства от Ирана, особенно к государствам, которые атакуют страну, что их надежда на немедленный распад не оправдается. Страна едина, и преемственность теперь гарантирована,
– заявили в издании.
Чтобы не ставить под угрозу безопасность нового лидера, он до сих пор не выступал перед публикой. Жители страны ждут, чтобы увидеть его лицо, услышать голос и обращение к нации.
Как другие страны реагируют на ситуацию в Иране?
Спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отменили запланированную встречу в Израиле, которая должна была состояться 10 марта. Целью визита было обсуждение разногласий в войне против Ирана.
Польский депутат Гжегож Браун выразил соболезнования Ирану посол США в Польше Томас Роуз назвал этот поступок отвратительным.
Китай призвал к прекращению боевых действий в Иране и Ближнем Востоке на основе пяти принципов, включая уважение суверенитета государств и политическое урегулирование конфликтов.